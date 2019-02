Piano neve, attivato a San Salvo il Centro Operativo Comunale

Il sindaco Tiziana Magnacca ha predisposto questa mattina, con apposita ordinanza, l’apertura del Centro operativo comunale (Coc) per meglio assicurare il monitoraggio dello stato d’allerta maltempo nelle varie situazioni di criticità e per gli interventi necessari per garantire la viabilità in caso di neve.

Provvedimento adottato a seguito dell’allerta meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che prevede nevicate a quote basse.

Il sindaco ricorda: “San Salvo è stata divisa in tre aree con interventi progressivi con le strade classificate di grande percorrenza (colore rosa), di media percorrenza (colore verde) e di breve percorrenza (colore celeste) per poter garantire l’accesso alle strutture sanitarie e mediche, alla sede comunale, che diventa sede di coordinamento, alle scuole, agli uffici postali, edifici di culto e cimitero, ai parcheggi e piazze e al centro storico”.

Nei giorni scorsi l’assessore alla Protezione Civile Giancarlo Lippis ha tenuto una serie di incontri con le associazioni di Protezione Civile per definire i dettagli del Piano Neve. Per ogni comunicazione saranno operativi i seguenti numeri di emergenza: sala operativa di coordinamento generale attiva 24 ore su 24 allo 0873.54113 e coordinamento mezzi 0873.346023.

“Invito i cittadini – spiega l’assessore Lippis – a osservare la massima cautela e soprattutto di munirsi di gomme termiche o di viaggiare con catene a bordo. Abbiamo a disposizione 140 tonnellate di sale e tutte le strade, in caso di neve, verranno pulite. I cittadini possono recarsi dalle ore 8.00 di domani giovedì 3 gennaio al deposito comunale dove gratuitamente possono ritirare la quantità stabilita”.

Il piano neve prevede l’utilizzo della forza operativa del personale del Servizio Manutenzione, dei gruppi comunali di Protezione civile, della Croce Rossa e di ditte specializzate qualora ce ne fosse bisogno. Il servizio è coordinato dall’ing. Franco Masciulli.