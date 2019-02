Palazzuolo, ex dg del Comune: "Con Nicola 30 anni insieme. Ieri da lui, come se mi avesse chiamato"

Insieme hanno trascorso una vita lavorativa nel Comune di Vasto. Giacinto Palazzuolo, direttore generale in pensione, aveva con Nicola Lattanzio, funzionario comunale scomparso oggi [LEGGI], un rapporto di stima e amicizia che andava oltre il lavoro.

"Nicola - racconta commosso - ha cresciuto mio figlio. È stato un uomo di onestà esemplare, amico di tutti, disponibile con tutti. Ci legava un affetto particolare. Abbiamo vissuto trent'anni assieme. Ero andato a trovarlo alla vigilia di Natale.

Poi, ieri, è come se mi avesse chiamato: sono andato a trovarlo in ospedale. È come se mi avesse detto: 'Vieni a salutarmi'. Mi mancherà molto".