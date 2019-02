È attivo l’autovelox sulla statale 16 a Punta Penna: il limite è di 90 km/h

Da oggi, chi supererà il limite di velocità sulla statale 16, incapperà nella multa dell'autovelox. Come annunciato nei giorni scorsi [LEGGI], entra in funzione , oggi 2 gennaio, l'autovelox fisso Multaradar S580 posizionato al km 511+900 della statale 16 Adriatica, tra lo svincolo per Punta Penna e quello per via Incoronata.

L'apparecchio, frutto della concertazione tra amministrazione comunale, prefettura di Chieti e Anas, per ridurre gli incidenti in quel tratto, sarà attivo 24 ore su 24 e collegato con due videocamere di sorveglianza al comando della polizia locale.

Il limite di velocità da rispettare è di 90 km/h, come su tutte le strade extraurbane secondarie, a cui va applicata, come da legge riguardante questi impianti, una tolleranza di 5 km/h. Dopo il periodo di messa in opera dell'impianto e sperimentazione da oggi l'autovelox è funzionante ma sarà sufficiente viaggiare rispettando il codice della strada per evitare ogni problema.