Vasto Marina, un tuffo in mare per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno

Tradizione che continua a Vasto Marina: per il settimo anno c'è stato il tuffo in mare come buon auspicio per l'inizio dell'anno.

In 13 hanno affrontato le gelide acque rispondendo all'invito delle associazioni Rari Nantes in Gurgite Vasto, Lido Miramare, Runners Casalbordino, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto che prevedeva prima una passeggiata e una corsa tra la pista ciclabile e le caratteristiche dune.

A essersi tuffati prima del tradizionale brindisi sono stati Lucio Del Forno, Marco Di Lello, Antonio Del Borrello, Maurizio Argentieri, Carmine Torricella, Marcello Casasanta, Generoso Leonzio, Gabriele Berchicci, Nicola De Cinque, Francesco Di Fonzo, Giuseppe Ronzitti, Luigi Celenza e Paolo Tilli.