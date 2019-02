Esteso incendio nella zona industriale di San Salvo distrugge un capannone

Servirà tutta la notte per estinguere definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza il grosso capannone di viale Belgio andato praticamente distrutto dalle fiamme nella zona industriale di San Salvo.

L'allarme è partito intorno alle 23. La grossa struttura ospita due aziende, la Lombardi Bevande che ha affittato la propria parte alla Emporium srl (ingrosso di articoli da regalo e per l'igiene intima) e la Distribuzione Bevande Zinni. Dalle prime informazioni pare che il fuoco è partito da un piazzale sul retro in uso alla Emporium dov'era presente della merce. Da lì, poi, le fiamme si sarebbero estese al capannone Zinni e all'altra metà.

Particolarmente intenso l'incendio che ha fatto sviluppare una densa coltre di fumo nero a causa dell'ingente quantità di materiale plastico e merce varia presente. Sul posto stanno operando i pompieri di Vasto, Ortona e Termoli con un totale di cinque autobotti che a turno fanno rifornimento d'acqua alla Denso.

Grande lo scoramento dei titolari delle varie attività presenti sul posto. Del grande capannone c'è davvero poco di salvabile. Il tetto metallico è già crollato in diversi punti e l'impressione è che il resto possa cedere da un momento all'altro. Numerose le esplosioni registratesi all'interno della struttura.

Le fiamme hanno rischiato di estendersi anche a un capannone accanto in uso a un'officina meccanica. Il calore prodotto ha fatto partire le fiamme anche su tre veicoli parcheggiati nel cortile di quest'altra attività; danneggiato pesantemente soprattutto l'abitacolo di un furgone.

I carabinieri di San Salvo, presenti sul posto, nelle prossime ore, in base alla relazione dei vigili del fuoco cercheranno di appurare se si è trattato di un incendio doloso.

LA DIRETTA

00.30 - Sta crollando parte del tetto del capannone. I vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta per spegnere l'esteso rogo.

00.20 - Sono cinque le autobotti impiegate per lo spegnimento delle fiamme. In questo momento c'è stata una forte esplosione all'interno di uno dei due capannoni interessati dal rogo.

00.15 - Sono in arrivo a San Salvo le squadre dei vigili del fuoco di Termoli e Ortona per supportare il lavoro dei colleghi di Vasto vista l'estensione dell'incendio.

00.10 - Gravi i danni alle strutture dell'azienda Zinni Bevande e alla struttura di proprietà della ditta Lombardi e concessa in affitto ad una ditta di articoli da regalo, la Emporium. A fuoco anche diversi automezzi presenti nell'area.

23.50 - Un vasto incendio è divampato in serata in un capannone in viale Belgio, nella zona industriale di San Salvo.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco per cercare di domare il rogo che, in questo momento, è di ampie proporzioni. Con loro anche i carabinieri, per mantenere in sicurezza l'area durante le operazioni di spegnimento. Una densa colonna di fumo è visibile a centinaia di metri dal luogo dell'incendio.

Le fiamme, per cause da accertare, sono partite dal piazzale di un capannone estendendosi rapidamente.