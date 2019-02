Il vastese Michele Prisciantelli secondo ai campionati regionali under 12 di tennis

Bella soddisfazione per il Circolo Tennis "A.Boselli" di Vasto che chiude il 2018 con il secondo posto conquistato da Michele Prisciantelli ai campionati regionali under 12 di tennis. Il giovane tennista, a Pescara, dopo un percorso fatto di vittorie ha ceduto solo in finale contro Alessio Iannetti.

Per il sodalizio vastese guidato dal presidente Eugenio Spadano è l'ennesima soddisfazione di un anno ricco di affermazioni con le sue squadre che hanno partecipato ai vari campionati federali. Appena una settimana fa il CT Vasto aveva salutato con entusiasmo la conquista del titolo under 11 da parte di Anna Tambelli. Risultati che premiano il lavoro svolto dal direttivo e dai tecnici del Circolo e che danno fiducia per un 2019 ancora ricco di successi.