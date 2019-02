Al Rossetti il Concerto per il Nuovo Anno con l’Odessa Philharmonic Orchestra

Applausi ieri sera al Teatro Rossetti di Vasto per il Concerto per il Nuovo Anno. Sul palco l'Odessa Philharmonic Orchestra diretta da Hobart Earle e con il violoncello solista di Alexey Stadler. L'orchestra fondata nel 1937 e con alle spalle tour all'estero in 12 Paesi, ha proposto un interessante repertorio gradito dal pubblico del Rossetti. Sul palco anche il chitarrista vastese Davide Di Ienno che ha interpretato un brano di Raffaele Bellafronte, direttore aristico del Teatro.

E, per concludere e augurare un felice 2019, non poteva mancare la celebre Marcia di Radetzy, ormai insostituibile chiusura nei concerti di Capodanno.