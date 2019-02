Tennis, il vastese Jacopo Mancini vice-campione regionale under 14

Giornata di finali per i campionati regionali indoor di tennis che si sono disputati a Silvi Marina. In campo i giovani - in singolare e doppio - delle categorie under 13, under 14 e under 16. Un ottimo risultato è quello ottenuto da Jacopo Mancini, giovane atleta della Promo Tennis Vasto, che ha conquistato il secondo posto nella competizione under 14.

Mancini ha battuto 6-0/6-2 Tommaso Mucci, 6-0/6-2 Amicone e 6-2/6-0 Marco Seccia in semifinale. Il tennista vastese si è arreso solo a Giovanni Celli, dopo una combattuta finale, in cui il vastese è stato sconfitto 7-6/7-5. Al termine della giornata di sfide il vice-campione regionale ha ricevuto il meritato premio.

L'anno della società vastese si chiude così con un ulteriore risultato positivo che si aggiunge a quanto di buono fatto nei campionati assoluti e di categoria e ai tanti tornei vinti dagli atleti del team guidato dal presidente Pino D'Alessandro.