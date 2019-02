Con l’arrivo della neve entrano nel vivo le attività dello Sci Club Vasto

Con l’abbassamento delle temperature e l’apertura delle stazioni sciistiche riprendono le attività dello Sci Club Vasto, sodalizio che, dal 2005, con tanta passione, promuove le attività sportive sulla neve con campi scuola, giornate in montagna e allenamenti sulle Alpi. L'attività dello Sci Club si rivolge ad appassionati di sci e snowboard ma anche a chi ama passeggiare con le ciaspole o divertirsi in motoslitta trascorrendo del tempo all'aria aperta nell'affascinante ambiente montano.

"Abbiamo la fortuna di vivere in una Regione che ha le più belle montagne dell’Appennino, a pochi km dal mare, ed è uno spettacolo salire sulla Majella, o sul Gran Sasso - solo per citarne alcune - e trascorrere una giornata all’aria aperta in un ambiente unico, sciando anche con i piccoli - commenta Rocco De Vitofrancesco, presidente dell'associazione sportiva -. Con grande passione, ci dedichiamo anche ai più piccoli, sempre presenti nelle nostre uscite, e anche logisticamente cerchiamo sempre strutture che possano accogliere al meglio i piccoli sciatori".

Tra gli iscritti dello Sci Club Vasto "abbiamo anche un istruttore nazionale di sci che ci accompagna nelle uscite, ed è a disposizione degli associati per dare consigli e migliorare la tecnica sciistica. Quest’anno gli allenamenti si svolgeranno a fine gennaio, in una delle località più belle dell’arco alpino, Madonna di Campiglio, dove grandi e piccini avranno modo di migliorare la loro tecnica sciistica, grazie ad un ricco programma di allenamenti, convenzionati con le scuole sci delle località.

Siamo a disposizione di chiunque voglia iscriversi allo Sci Club Vasto e partecipare alle nostre attività. Potete contattarci via mail a info@sciclubvasto.it, al numero 3272968462 o visitando il sito www.sciclubvasto.it".