"Diplomati 100/100", il Lions Club Vasto Host premia 47 giovani vastesi

Tradizionale conclusione dell’anno solare del Lions Club Vasto Host, con la cerimonia di consegna del suo Premio “Diplomati 100/100” ( XXIV edizione), la sera del 28 dicembre al Teatro “Figlie della Croce”. Destinatari, i quarantasette giovani che hanno concluso i loro corsi di studio presso le scuole ed istituti superiori di Vasto, Gissi, Scerni superando l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2017/2018, con il massimo dei voti (cinque di essi, con Lode). Questo Premio, istituito dal “Vasto Host” nel 1995, è un service permanente del Club, rivolto al territorio, un omaggio doveroso al merito scolastico di giovani che si sono distinti particolarmente, nell’ultimo triennio di studio nelle Scuole del vastese.

All’interno della stessa cerimonia sono stati premiati anche cinque alunni delle Scuole secondarie di 1° grado di Cupello, Pollutri, Casalbordino, “G. Rossetti” di Vasto, vincitori in sede locale del 31° Concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace” destinato agli alunni dagli 11 ai 13 anni di tutto il Mondo. Condotta da Alessandra Notaro, Cerimoniera del Club, la serata ha avuto inizio con l’intervento introduttivo del Presidente, Gabriele D’Ugo, seguito dal saluto ai presenti di un rappresentante della scuola vastese, il Prof. Gaetano Fuiano, decano dei Dirigenti scolastici delle Scuole superiori.

Ha concluso gli interventi programmati, il Lions Andrea Forcione, del Lions Club di Lanciano, Presidente della Zona A-6a circoscrizione Lions. Ospite d’onore e testimonial della serata un giovane vastese, già destinatario del Premio nel Dicembre del 2008, il Ph. D. Stefano Marchesani, che dopo la laurea magistrale in Fisica conseguita in Italia ha vinto un Dottorato di ricerca presso l’Università di Oxford (UK); oggi lavora come brillante ricercatore post-doc, al GSSI (Gran Sasso Scienze Institute) de L’Aquila, una Scuola superiore di post dottorato internazionale.

La consegna dei Premi è iniziata con gli studenti di Scuola Media , vincitori locali del Concorso “Un Poster per la Pace”, seguita poi dalla consegna delle Targhe personalizzate del Premio “Diplomati 100/100” ai giovani che hanno iniziato la loro vita universitaria. La cerimonia che ha voluto rendere onore al merito e all’eccellenza degli studenti migliori di questo territorio si è conclusa con un brindisi collettivo di familiari, amici , docenti e Dirigenti scolastici, ai giovani premiati, con l’augurio che continuino ad eccellere, così come hanno fatto nel percorso scolastico finora seguito.

Raffaele Anniballe