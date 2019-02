Oggi a San Salvo la "Tombola dell’accoglienza" dell’associazione Gerico

Oggi 29 dicembre (ore 18.30) si terrà nell'auditorium Paolo VI la Tombola dell'accoglienza organizzata dalla Caritas parrocchiale "Gerico" di San Salvo.

"Vogliamo condividere, anche con chi viene da lontano, un gioco tipico delle festività natalizie, perché nella condivisione di piccoli gesti e tradizioni si può costruire l’integrazione tra popoli. Vogliamo condividere un frammento di tempo tipicamente familiare con i nostri fratelli immigrati per donare anche a chi è solo uno spezzato di gioia e fraternità".

"È in questa volontà di promozione della bellezza della diversità dell'accoglienza dell'altro come fratello – spiegano gli organizzatori – dell'integrazione dei popoli e della protezione della vita dell'uomo a prescindere di ogni interesse o ragione diversa che si collocano i tanti e diversi momenti che gerico propone durante l'anno: il sostegno alle famiglie bisognose, la scuola di italiano, lo sport e il teatro, la tombola dell'accoglienza a dicembre e la festa del rifugiato a giugno. Per questo incoraggiati dalle parole del Papa che spesso ci ricorda la condizione di rifugiati vissuta da Gesù, Maria e Giuseppe, vi aspettiamo per vivere insieme questo momento gioioso di accoglienza e fraternità".

"Un grazie caloroso a tutti coloro che in questo periodo natalizio hanno sostenuto la Caritas parrocchiale con la spesa donata, grazie agli studenti e alle loro famiglie ed anche alle scuole che hanno ospitato i nostri scatoloni della Carità. Infine due grazie particolari al Club Juventus di San Salvo che ha devoluto alla nostra Caritas il ricavato della loro festa sociale e a operatori locali che ci hanno fatto dono dei due premi tombola: Tuttogusto e Gianmarì".