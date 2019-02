Al Ruzzi una serata di emozioni in musica con The New Gospel Choir

Emozioni, spirito natalizio e tanta energia. C'è stato tutto questo ieri sera al Politeama Ruzzi di Vasto dove è andato in scena "Just Born", concerto natalizio del The New Gospel Choir. Il coro, nato quest'anno a Vasto e diretto da Dora Minicucci, ha proposto una serie di brani della grande tradizione gospe e alcune canzoni rivisitate ed inserite in repertorio in occasione di questo appuntamento natalizio. Ad accompagnare il coro le note dei maestri Marco Bassi (pianoforte), Davide Marcone (batteria), Ivano Sabatini (basso) ed Elmo Zaccardelli (chitarra).

Il concerto non ha tradito le aspettative in un crescendo di emozioni che ha coinvolto il pubblico grazie alla carica della musica gospel. Non sono mancati brani del periodo natalizio, come Silent Night - che quest'anno ha festeggiato i 200 anni di storia - e la celebre Oh Happy Day che ha chiuso il concerto con un augurio di buone feste a tutti i partecipanti. E poi, in una serata da ricordare, l'acclamato bis per altre emozioni in musica regalate da The New Gospel Choir.