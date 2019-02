In via Santa Lucia ancora cinghiali vicino alle case. "Si nutrono di cibo per gatti"

Ancora cinghiali ai margini di via Santa Lucia, a Vasto. Questa foto è stata scattata ieri. Si vede un grosso ungolato appena al di là della balconata che delimita la strada. Già in passato, più volte erano stati avvistati esemplari in quella zona.

"Il mio cane, Charly - racconta un residente, M.G. - ha ringhiato contro un branco di dieci cinghialotti, ma quelli, per nulla infastiditi, hanno continuato a mangiare il cibo per gatti che hanno trovato per terra".

Nei giorni scorsi, ha superato le 2mila firme la petizione popolare di Terre di Punta Aderci, l'associazione che ha avviato una campagna per chiedere il selecontrollo, l'abbattimento controllato degli esemplari in sovrannumero per arginare il problema degli incidenti stradali e dei danni ai raccolti dei campi. Istituito inizialmente come comitato dei proprietari dei terreni coltivati della zona nord di Vasto, il sodalizio presieduto da Michele Bosco ha raccolto sottoscrizioni in diversi comuni del Vastese.

Proprio in questi giorni, nell'annunciare il superamento di quota 2mila firme, Bosco ha chiesto ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo un incontro pubblico in cui gli aspiranti governatori dichiarino cosa intendano fare per risolvere il problema.