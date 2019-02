La comunità ortodossa romena di Vasto riunita per le celebrazioni del Natale

Nei giorni del Natale anche la chiesa ortodossa romena di Vasto si è ritrovata per vivere assieme le celebrazioni della nascita di Gesù. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove la domenica e nei giorni di festa si svolgono le funzioni religiose a cui partecipano i fedeli di Vasto e del circondario, particolarmente suggestiva è stata la celebrazione della vigilia di Natale, guidata dal parroco Padre Petru Bogdan Voicu insieme a Padre Vasile Onisa.

Anche nel giorno di Natale molto partecipata è stata la celebrazione della Nascita di Gesù con tante famiglie presenti nella chiesa concessa alla comunità ortodossa romena dal Comune di Vasto.

Anche Papa Francesco, nel suo messaggio del 25 dicembre, ha pronunciato parole importanti nel segno del dialogo tra le religioni e tra i popoli. "L’esperienza della famiglia ce lo insegna: tra fratelli e sorelle siamo diversi l’uno dall’altro, e non sempre andiamo d’accordo, ma c’è un legame indissolubile che ci lega e l’amore dei genitori ci aiuta a volerci bene. Lo stesso vale per la famiglia umana, ma qui è Dio il genitore, il fondamento e la forza della nostra fraternità. Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli".

Nel video uno dei momenti significativi del rito ortodosso nella celebrazione della Vigilia di Natale.