Chiusura centro San Buono: maxi-sanzione da 5mila euro e migranti trasferiti negli altri centri

5mila euro di maxi-sanzione per irregolarità in ambito sanitario e migranti trasferiti nelle altre strutture. Sono i dettagli dell'operazione che a inizio dicembre ha coinvolto il Cas di San Buono finito al centro dei controlli di Asl, Nas e altri reparti dei carabinieri [LEGGI].

Come comunicato dal tenente Luca D'Ambrosio, "I 56 migranti sono stati trasferiti in vari centri della provincia: Palmoli, Atessa, Lanciano, Roccamontepiano, Vasto, Torino di Sangro e Schiavi D'Abruzzo. La verifica scaturisce dal controllo del territorio e dalle indagini dei militari della stazione di San Buono. Oltre a provvedimenti sanzionatori il cui esito si conoscerà nei prossimi giorni, nell'immediatezza sono stati elevati 5.000 € di maxi sanzione in ambito sanitario per violazione dell'art. 6 dlgs 193/2007, commi da 3 a 7".