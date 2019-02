A Cinecittà la 16enne cupellese Carla Colamarino vince il premio Miss Danza Abruzzo

È una bella soddisfazione quella ottenuta da Carla Colamarino a Cinecittà in occasione della finale di Miss e Mister Danza, concorso ideato e guidato da Klajdi Selimi, ballerino e coregrafo. La 16enne danzatrice cupellese, lo scorso 22 dicembre, ha conquistato il premio come Miss Abruzzo e ha ottenuto il riconoscimento per il miglior costume.

La passione per la danza di Carla nasce da lontano, infatto sono già 10 anni che porta avanti i suoi studi nelle scuole di Vasto, Pescara e Porto San Giorgio con l'insegnante Lola Feizo.Questo percorso l'ha portata a partecipare alla prima tappa del concorso Miss e Mister Danza nelle Marche e poi nella finale di Roma dove ha ottenuto il doppio riconoscimento. A supportarla nella preparazione di questo concorso è stata l'insegnante Sara Marziali della scuola Studio 3 Ballet di Termoli.