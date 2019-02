Riparato il danno alla statua: l’emigrante di Fresagrandinaria ha di nuovo la "testa a posto"

Per Natale la statua all'emigrante ha messo la testa a posto. È stato riparato nei giorni scorsi il danno al monumento realizzato dallo scultore Ettore Altieri a Fresagrandinaria in via IV Novembre, a poca distanza dal municipio [LEGGI].

Dopo l'atto vandalico, il sindaco Giovanni Di Stefano aveva presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri; la testa era stata ritrovata spaccata a terra.

L'artista autore della statua dedicata ai tanti fresani che hanno lasciato il paese alla ricerca di condizioni migliori è così stato chiamato a mettere riparo allo sfregio e venerdì scorso ha riconsegnato la testa all'emigrante.