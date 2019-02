Il fascino del Natale: ecco il presepe ’animato’ di Luigi Bracone

Tra i riti del Natale non può certamente mancare quello della preparazione del presepe, una tradizione che mantiene intatto nel tempo il suo fascino e che viene tramandata tra le diverse generazioni. Nei giorni scorsi siamo andati a scoprire un presepe affascinante che Luigi Bracone allestisce ogni anno in casa sua.

Ormai da diversi anni Luigi ha iniziato a rendere 'animati' i personaggi del suo presepe. Con tanta cura, le comuni statuine vengono da lui lavorate per poi creare un effetto suggestivo. "Mi è sempre piaciuto allestire il presepe - ci ha raccontato Luigi - e, nel corso degli ultimi anni, ho lavorato per arrivare a quello che vedete oggi". La base su cui Bracone crea ogni anno il presepe è in schiuma di poliuretano. "Un materiale leggero e versatile che mi ha permesso di creare delle scene componibili". Tra mulini, fiumi e luci che simulano le fasi del giorno, la parte migliore sono senza dubbio i personaggi che, attraverso molle e fili da pesca, azionati da motorini, prendono vita. "È bello ogni anno creare il presepe in casa e sono contento che le mie due figlie si siano appassionate anche loro".

Una tradizione che continua in tante case e che, oggi, diventa l'occasione per augurare Buon Natale.