Gli auguri del Tennistavolo Vasto con "Palline di Natale 2018"

Nei giorni scorsi si è svolta a Vasto l’ormai tradizionale appuntamento sportivo con “Palline di Natale”, manifestazione organizzata dall’ASD Tennistavolo Vasto e giunta alla sua sesta edizione. Una giornata a metà tra un open day ed un momento di gioco e svago che gli atleti del sodalizio pongistico vastese si concedono un po’ per scambiarsi gli auguri ma anche per aprire le porte della propria palestra a curiosi ed appassionati dello sport del tennistavolo.

Un momento ludico nel quale il ping pong viene declinato in gare informali e giochi divertenti adatti anche ai più piccoli ed ai principianti. Insomma un’occasione per concedersi un momento di distrazione prima di tuffarsi nei festeggiamenti ufficiali. “Palline di Natale” è però anche il momento nel quale l’Associazione vastese si raduna insieme agli intervenuti per scattare la sua tradizionale foto per augurare ai vastesi i più felici Auguri di Buon Natale.