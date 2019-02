"Oggi ci sono tante povertà. L’impegno verso chi soffre sia il segno di un Natale nuovo"

Nel giorno di Natale abbiamo chiesto a Don Massimiliano Civinini, parroco di San Giovanni Bosco, al suo secondo anno alla guida della comunità salesiana vastese, di parlare del vero senso di questo giorno.

Nelle parole del sacerdote salesiano il pensiero alle persone che oggi si trovano ad affrontare vari tipi di povertà, non solo quella economica, e un invito a tutti affinchè si impegnino per chi è nel bisogno. "Oggi ricordiamo non solo la venuta di Gesù sulla terra ma ricordiamo che viene un figlio per la terra, che ci ricorda che siamo tutti figli e abbiamo un padre buono che ci ama". E aggiunge: "Il senso del Natale è un senso di condivisione piena con i fratelli".

Tutti sono chiamati a "impegnarsi nei luoghi in cui c'è più bisogno", perchè "sono tante le povertà". Ed ecco che "l'impegno di tutta la città verso queste situazioni potrebbe essere il segno di un Natale diverso, di un Natale nuovo".