Torrebruna e Real Cupello a vele spiegate. Il Montalfano dilaga; pari nel derby vastese

Gissi ancora capolista pur non giocando a causa del turno di riposo, ma con i granata del Torrebruna che si avvicinano e che potranno effettuare il sorpasso nel recupero con gli Aquilotti. Avvincente il campionato di Terza categoria con i piani alti affollati e con pochi punti di distanza tra le maggiori indiziate per la vittoria finale.

Il Torrebruna vince 4 a 2 in casa contro i Lupi Marini che non hanno sfigurato nonostante la notevole differenza di punti. I padroni di casa si sono imposti con le reti di Mario Marianacci, Alessio Pelliccia, Nazario Femminilli e Matteo Ritrivi. I ragazzi di Torino di Sangro sono rimasti in partita trascinati da Damiano Iezzi, centrocampista classe 2001 che ha siglato una doppietta.

Al terzo posto sale il Real Cupello autore di una sorprendente cavalcata. In uno dei big match di giornata supera nettamente a domicilio gli Aquilotti San Salvo che pure puntano in alto. In campo non c'è storia e una doppietta di Basso Colonna e la rete di Marzocchetti fissano il finale sul 3 a 0 per i ragazzi di mister Marra che superano le due vastesi.

La Pro Vasto e lo United si sono dati battaglia in uno dei derby cittadini e al fischio finale si conteranno più cartellini rossi che reti. Ben quattro gli espulsi: Romilio (United) e Necid, Benvenga ed El Outtab per gli avversari (gli ultimi due erano in panchina). Per quanto riguarda il risultato, l'1 a 1 matura tutto nel primo tempo: i ragazzi di mister De Ninis vanno in vantaggio con Di Ninni, Napolitano firma il pari.

Si interrompe bruscamente la striscia positiva del Furci che torna con un pesante 4 a 0 da Montazzoli. Novello, Carapello, Perrucci e Appezzato fanno gioire i locali. I biancazzurri di mister Pardi, ieri privi del bomber Micle, restano a quota 21.

Tre punti anche per l'altra squadra dell'Alto Vastese, la New Robur che non gioca perché il Real San Giacomo non si presenta (troppe le assenze per affrontare la lunga trasferta), 3 a 0 a tavolino.

Pioggia di gol in Atletico Vasto - Audax Palmoli che termina 4 a 3. Surace apre le marcature per i padroni di casa con un gran tiro da fuori area, poi due reti di Muscariello portano il risultato sul 3 a 0 alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, l'Audax arriva al parteggio grazie ai gol di Ferrara (doppietta) e Santamaria. A decidere la partita pirotecnica è Bamba Kane con la rete del sorpasso definitivo.

La 13ª giornata è chiusa dalla straripante vittoria del Montalfano in trasferta contro il Carpineto Guilmi. Il peso degli innesti del mercato di riparazione di fa sentire tra le fila dei gialloverdi che dilagano con le reti di Cordisco (tripletta), Griguoli (doppietta), D'Alberto e Malatesta. Daniele Zocaro e Dante Berardi firmano il tabellino per i padroni di casa ultimi insieme ai Lupi Marini.

In classifica marcatori Griguoli (Montalfano) sale a 11 reti affiancando Micle (Furci) al secondo posto.

La Terza categoria tornerà in campo il 13 gennaio 2019 con due super sfide: Torrebruna - Gissi e Vasto United - Aquilotti.

LA 13ª GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Real Cupello 0-3

Atletico Vasto - Audax Palmoli 4-3

Carpineto Guilmi - Montalfano 2-7

Lupi Marini - Torrebruna 2-4

Montazzoli - Furci 4-0

New Robur - Real San Giacomo 3-0 (a tavolino)

Pro Vasto - Vasto United 1-1

Riposa Gissi

LA CLASSIFICA

Gissi 29

Torrebruna 28*

Real Cupello 25

Vasto United 24

Pro Vasto 22

Furci 21

Aquilotti San Salvo 20*

Montazzoli 20

New Robur 17

Audax Palmoli 16

Atletico Vasto 15

Montalfano 12

Real San Giacomo 6

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA (13.01.2019)

Audax Palmoli - Pro Vasto

Furci - Atletico Vasto

Montalfano - New Robur

Real Cupello - Lupi Marini

Real San Giacomo - Montazzoli

Torrebruna - Gissi

Vasto United - Aquilotti San Salvo

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA MARCATORI