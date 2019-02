Sulle strade controlli rafforzati. Vigili scoprono auto senza freni e conducente privo di patente

Giro di vite sulle strade del Vastese: controlli rafforzati nel periodo natalizio. Forze dell'ordine impegnate nel contrastare l'arrivo di carichi di droga, ma anche nel prevenire incidenti stradali dovuti all'eccesso di alcolici.

GUIDA SENZA PATENTE - "In data odierna alle ore a 10:40 circa - riferisce in una nota il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro - una pattuglia del Comando di Polizia Locale, in relazione all’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, predisposti dal Comando della Polizia Locale di Vasto, provvedevano ad intercettare su C.so Mazzini all’ altezza del distributore IP un’autovettura Fiat Panda, la stessa dopo le opportune verifiche risultava priva di copertura assicurativa dall’anno 2013, priva di regolare revisione e non conforme alle norme sulla circolazione stradale. Il veicolo nella circostanza circolava caratteristiche costruttive non efficienti, in particolare con i freni non funzionanti. Il conducente dopo ulteriori controlli, risultava privo di patente ed il veicolo non in regola con il passaggio di proprietà. Al conducente venivano contestate tutte le relative violazioni alle norme del codice stradale procedendo contestualmente al sequestro del veicolo".

Del Moro annuncia che "durante tutte le festività natalizie i controlli verranno ulteriormente intensificati su tutto il territorio comunale al fine di assicurare una maggiore tutela all’utente della strada e alla sicurezza della stessa".