Anna Tambelli è la più brava di tutte: campionessa regionale di tennis Under 11

Il Circolo Tennis Vasto chiude il 2018 all'insegna della gioia e dei successi. Dopo le serate conviviali in cui si è tenuta una tombolata con i ragazzi della scuola tennis e il brindisi per augurare le buone feste a tutti i soci, sono arrivate grandi notizie sul campo grazie a Anna Tambelli.

Nella giornata di ieri si sono disputate, presso il Circolo Tennis S.G.T. Sport di San Giovanni Teatino, le finali del campionato regionale indoor 2018 per le categorie under 10 e under 11.

Per il Circolo Tennis Vasto la giovane Anna Tambelli, dopo aver vinto ieri la semifinale contro De Luca per 6/1 - 6/3, ieri mattina ha superato in finale l'atleta Tamara Ascolani per 6/3 - 7/6 portando a casa il titolo regionale per la categoria under 11 femminile.

"Siamo molto orgogliosi di lei" spiega il direttore del circolo Portafoglio, "cosi come del lavoro che, quotidianamente, svolge la maestra Marianna Perpetua con i suoi collaboratori. Buone feste a tutti gli amanti dello sport".

Tiziana Smargiassi