Dieci anni fa, il 25 dicembre 2008, da una situazione di grande difficoltà e di sofferenza nacque un gruppo di persone che poi divenne l'associazione Un buco nel tetto. Preghiera per chi soffre e azioni concrete sul territorio sono divenuti i caratteri distintivi del sodalizio oggi guidato dalla presidente Luciana Salvatorelli all'insegna del motto "Basta poco per donare tanto".

E così il Natale 2018 sarà l'occasione per guardare al cammino compiuto - con un appuntamento il 25 dicembre alle 19 nel cortile di palazzo d'Avalos, dinanzi al presepe monumentale - e per condividere con tutti i vastesi i progetti per il futuro.

Abbiamo incontrato Roberto Colanzi, colonna di Un buco nel tetto, con cui abbiamo ripercorso i momenti della nascita dell'associazione. "Un piccolo miracolo è avvenuto anche ieri - ci racconta -. Siamo riusciti a donare un sorriso ad un ragazzo che ne aveva veramente bisogno". E poi ci dice: "Quando ogni uomo si dona all'altro per aiutarlo è Natale".