Successo per la prima edizione del "Presepe narrante" di Guilmi

Buona la prima per il Presepe narrante di Guilmi andato in scena ieri pomeriggio nel centro storico del comune dell'Alto Vastese.

Suggestive le scene realizzate dai bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e del centro per minori non accompagnati Trasmondo in collaborazione con l'associazione Amici del teatro di Ortona, la Proloco e l'amministrazione comunale. L'apprezzata iniziativa si è avvalsa della regia di Massimo Paolucci, dei testi di Maria Luisa Orlandi e della musica di Marco Giacintucci.

Tante le persone che hanno raggiunto Guilmi per godersi la prima rappresentazione vivente della natività: non solo un tradizionale appuntamento del Natale, ma anche un'occasione in più per praticare l'integrazione.