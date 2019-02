Il sindaco di Casalanguida, Luca Conti, candidato alle Regionali con Forza Italia Giovani

Luca Conti, sindaco di 25 anni di Casalanguida, candidato da Forza Italia Giovani Abruzzo alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio 2019.

La candidatura di Conti alla carica di consigliere regionale è stata ufficializzata ieri mattina a Chieti presso il Gran Caffè Vittoria alla presenza di Stefano Cavedagna, Coordinatore Nazionale Forza Italia Giovani, Alessandro D’Alonzo, Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani, Pierpaolo Toto, Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani e dei membri del gruppo FI Giovani Abruzzo.

La scelta di Luca Conti con già sette anni di esperienza amministrativa da vicesindaco e successivamente da primo cittadino, è una scelta “condivisa e indispensabile” per la Regione Abruzzo.

“Forza Italia è l’unico partito che può dire ai giovani chiaramente che devono sognare il loro futuro in Italia – afferma Stefano Cavedagna, Coordinatore Nazionale Forza Italia Giovani – questo futuro devono sognarlo avendo la possibilità di essere assunti nelle aziende, devono avere la possibilità di aprire la propria azienda, la propria partita Iva, gli studi di avvocato e di commercialista, questa cosa si può fare soltanto in un modo e cioè abbassando le tasse sulle imprese, sulle famiglie, diminuendo il costo del lavoro. E’ meglio assumere un giovane con un contratto per il quale non viene pagato tantissimo, ma viene sicuramente retribuito per fare un’attività produttiva, che gli dia un futuro e la possibilità di mettere assieme una pensione senza che sia un costo elevatissimo per le aziende. E’ il motivo per il quale proponiamo un progetto di legge che stiamo elaborando in queste settimane assieme al nostro gruppo di gente dei giovani che vuole chiedere la decontribuzione totale per le assunzioni giovanili per tre anni sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato. Purtroppo, il governo ‘giallo-verde’ ha scelto con il decreto dignità solamente due tipologie contrattuali. Non esiste più la possibilità di fare i voucher e i contratti stagionali. Dobbiamo dare la garanzia ai giovani soprattutto in questo periodo natalizio dove c’è bisogno di lavorare e di poter essere assunti, altrimenti i giovani non sogneranno un futuro in Italia. La candidatura di Luca Conti è la dimostrazione che i giovani di Forza Italia ci sono e che hanno idee programmatiche per il futuro non solo dell’Italia, ma soprattutto in questo caso dell’Abruzzo, quindi dobbiamo tutti appoggiare la sua candidatura, perché vogliamo vincere e mandare a casa il Pd, non crediamo che la risposta sia nei Cinque Stelle. Vogliamo un governo di centrodestra che faccia tornare grande l’Abruzzo soprattutto tra i giovani.”

“Luca Conti è un ragazzo che ha amministrato tanti anni nel suo Comune - dichiara Alessandro D’Alonzo, Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani - è l’espressione più vera, più sincera, più preparata di un gruppo coeso di giovani che vuole rappresentare il futuro di questa regione. Forza Italia ci ha dato la possibilità di esprimere una candidatura giovanile all’interno del collegio di Chieti, quindi la scelta è ricaduta subito su un candidato giovane, ma contestualmente molto competente, perché amministra già da sindaco nel suo comune, quindi sicuramente saprà dare da amministratore quel quid in più che serve alla nostra regione per il suo rilancio. Troppe volte abbiamo visto incompetenza, all’interno delle amministrazioni, delle regioni e da qualche mese anche al governo nazionale. Noi andiamo in controtendenza perché i nostri giovani sono preparati, studiano, amministrano e poi in seguito si propongono ad elezioni competitive come quelle regionali per ambire davvero ad essere punti di riferimento.”

“Luca è una persona molto ambiziosa, con la sua determinazione ha deciso di candidarsi ed è stato eletto - spiega Pierpaolo Toto, Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani - non è stata una scelta individuale, ma condivisa. La sua candidatura conferma quanto sia indispensabile la presenza dei giovani in politica, siamo stufi di avere consiglieri e deputati con 70 anni di età ancora lì ad occupare i posti di potere per interessi personali e non per passione. Un giovane lo fa davvero per passione e anche per ridare un po' di voce alle comunità più piccole, così come fa Luca per il suo paese.”