Il 26 e 30 dicembre la 7ª edizione del Presepe Vivente dei Miracoli

Mercoledi 26 dicembre e domenica 30 dicembre 2018 a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00 nei pressi della Basilica Santa Maria dei Miracoli in Casalbordino si svolgerà la tradizionale rievocazione della nascita di Gesù. La Sacra rappresentazione, giunta ormai alla sua settima edizione, attira visitatori dalla nostra provincia e anche dalle quelle limitrofe, confermandosi cosi un appuntamento fisso nel calendario degli eventi natalizi.

Questo anno, il Presepe Vivente dei Miracoli, rimarcando la sua caratteristica di essere un presepe esperienziale, ha deciso di proporre un percorso spirituale alla scoperta del Mistero dell’Incarnazione di Nostro Signore contrapponendolo ad uno scorcio di vita pagana del tempo. Al fine di permettere questo risultato, la piccola Betlemme è stata divisa idealmente in due parti: quella rumorosa e ricca di attrazioni (un pò come la vita di oggi ci propone) e quella silenziosa e meditativa, in cui non mancheranno momenti di riflessione guidata. In linea con la tradizione, anche quest’anno saranno aggiunte nuove botteghe artigianali.

Giuseppe Della Penna