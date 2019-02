Con una cinquina la Dinamo Roccaspinalveti chiude l’anno da capolista. La Virtus batte il Carunchio

Per la Dinamo Roccaspinalveti girone di Andata e anno solare si chiudono da prima in classifica. I biancoverdi concludono alla grande la prima parte della stagione che per ora sta andando secondo i piani: un ruolo da protagonista nel girone E per cercare la promozione in Prima.

Oggi, i roccolani in casa sono imposti per 5 a 1 contro l'Atletico Roccascalegna. Le reti sono state segnate da Simone Bruno, Giacomo Piccirilli, Donato Forte, Paolo Fabiano e Mirko Di Matteo. La Dinamo conserva un punto sul Perano e la Virtus Castel Frentano, ma nel recupero del 29 dicembre contro la Virtus Tufillo ha la possibilità di allungare.

Per trovare un'altra squadra del Vastese bisogna scendere fino a quota 19 dove c'è la Sansalvese oggi reduce da una brutta sconfitta esterna per 3 a 1 contro il Di Santo Dionisio. Diverse le assenze che hanno costretto mister Barisano a buttare nella mischia anche il secondo portiere Paolo Cilli fuori dal suo ruolo. Per i padroni di casa, protagonisti di un ottimo campionato finora, hanno segnato Gianluca Di Bari, Diego Tenaglia e Simone Consalvo. Menabuoni ha firmato invece l'unica rete sansalvese.

Il Carunchio viene sconfitto in trasferta da una Virtus Tufillo che deve provarle tutte per lasciare l'ultimo posto. Oggi, Di Martino ha portato in vantaggio i padroni di casa che hanno poi raddoppiato con Marino. Il gol degli ospiti è arrivato sul finale su calcio di rigore.

Perdono anche le altre vastesi: il Casalanguida (0 a 1 dal Perano), il San Buono (0 a 2 dalla Virtus Castel Frentano) e l'Odorisiana (0 a 1 dal Fossacesia).

Escluso i recuperi, il campionato di Seconda riprenderà il 13 gennaio.

LA 15ª GIORNATA

Casalanguida - Perano 0-1

Di Santo Dionisio - Sansalvese 3-1

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Roccascalegna 5-1

Odorisiana - Fossacesia 90 0-1

San Buono - Virtus Castel Frentano 0-2

Sporting Altino - Tornareccio 3-1

Virtus Tufillo - Carunchio 2-1

Virtus Rocca San Giovanni - Draghi San Luca 1-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 33*

Perano 32

Virtus Castel Frentano 32

Di Santo Dionisio 31

Fossacesia '90 30

Sporting Altino 30

Atletico Roccascalegna 20

Sansalvese 19

Carunchio 16

Virtus Rocca San Giovanni 16

Casalanguida 15

Tornareccio 13*

San Buono 13*

Odorisiana 10

Draghi San Luca 10

Virtus Tufillo 10*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA (13.01.19)

Virtus Tufillo - Atletico Roccascalegna

Draghi San Luca - Carunchio

Dinamo Roccaspinalveti - Fossacesia '90

Di Santo Dionisio - Perano

Virtus Rocca San Giovanni - San Buono

Odorisiana - Sansalvese

Casalanguida - Tornareccio

Sporting Altino - Virtus Castel Frentano