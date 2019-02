"Notte degli angeli", in piazza Rossetti la Luce di Betlemme arriva "in volo"

A due giorni dal Natale in piazza Rossetti la Luce di Betlemme è arrivata... dal cielo. Dopo il primo appuntamento con il volo dell'angelo dello scorso 8 dicembre, l'amministrazione comunale ha voluto riproporre questo suggestivo evento con un cambio di location. La giovane vastese Michela Cilli, nei panni dell'angelo, ha effettuato la discesa dal tetto dell'edificio comunale di corso Italia (ex palazzi scolastici) portando con sè la luce che arriva dal luogo della Natività e che, ogni anno, viene accolta in città dagli scout adulti del Masci.

Già da questa mattina Gugliemo Di Camillo, delll'Asd Natura Abruzzo, con la collaborazione di Marco Rapino e Fabio Sasso della Parsifal e il supporto del gruppo comunale di protezione civile di Vasto, avevano posizionato le funi e tutte le attrezzature necessarie per la discesa in sicurezza.

Poi, verso le 18, accompagnata dal suono di tromba e tamburo, Michela ha effettuato la discesa verso la piazza, accolta dagli applausi dei tanti presenti. La luce di Betlemme è stata poi portata dinanzi al presepe allestito nel cortile di palazzo d'Avalos dalla Libera confraternita degli artisti con la CEC Santi Pietro e Paolo della Comunità Giovanni XXIII.