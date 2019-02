"Just born", un Santo Stefano in musica con The New Gospel Choir

Just born! è il titolo del concerto gospel che, il 26 dicembre, vedrà protagonista The New Gospel Choir. Alle 18.30, al Politeama Ruzzi in corso Italia a Vasto, andrà in scena un emozionante e coinvolgente concerto con i brani della grande tradizione gospel.

Il coro, diretto da Dora Minicucci, è stato protagonista venerdì scorso di un applaudito concerto al teatro comunale di Atessa in occasione dell'evento natalizio organizzato dal locale Rotary Club in una serata dedicata anche ai talenti dell'innovazione.

C'è attesa per l'appuntamento di Santo Stefano, realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione dell'APS San Paolo, per trascorrere una serata con le atmosfere della musica gospel, che uniscono energia e spiritualità. Ad accompagnare il coro nel concerto del 26 dicembre saranno i musicisti Marco Bassi (piano), Davide Marcone (batteria), Ivano Sabatini (basso), Elmo Zaccardelli (chitarra).

Per info e biglietti - facebook - thenewgospelchoir@gmail.com - 368371 8782