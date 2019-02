Per il Futsal Vasto sotto l’albero di Natale ci sono vittoria e quinto posto

Si chiude con una convincente vittoria il 2018 del Futsal Vasto che, battendo 5-1 il Lisciani Teramo, sale al 5° posto in classifica nel campionato di serie C1. Nella partita contro i teramani la squadra di mister Rossi va sotto alla prima azione offensiva degli avversari sbagliando una scalatura difensiva. Ci pensa Sante Mileno, anche oggi in versione bomber, a riportare subito la situazione in parità. I biancorossi si sbloccano e vanno subito in vantaggio con Orticelli, poi è ancora Mileno, prima servito da Colombaro, poi da Della Morte, a mettere in rete i palloni che valgono il 4-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Teramo prova a rientrare in partita ma, al 20', Di Giacomo è lesto a recuperare palla e segnare dalla lunghissima distanza con la porta ospite sguarnita vista la scelta del portiere di movimento. Negli ultimi dieci minuti il Futsal Vasto si difende bene e porta a casa un risultato prezioso.

Era importante raccogliere il massimo bottino nei due turni casalinghi consecutivi e la missione è stata compiuta. Il Futsal Vasto sale al 5° posto in classifica e, soprattutto, si tiene a distanza dalla zona "calda". Ora vacanze natalizie e si tornerà in campo il 12 gennaio con i vatesi chiamati a giocare in trasferta ad Atri.

Campionato serie C1

14ª Giornata (1ª Ritorno)

ES Chieti-Area AQ 4-2

Free Time-A.Silvi 4-6

Montesilvano-Orione 3-1

Sambuceto-Padovani 3-2

Celano-Magnificat 3-2

Futsal Vasto-Teramo 5-1

Riposa: Hatria Team

La classifica: 32 Atl.Sambuceto; 31 Free Time L'Aquila; 30 Atletico Silvi; 20 Sport Center; 19 Futsal Vasto, Orione Avezzano; 17 Antonio Padovani; 16 Hatria Team, Lisciani Teramo; 13 Magnificat; 10 Area L'Aquila; 9 Montesilvano; 7 Es Chieti