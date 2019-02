Incontro di fine anno con la stampa a San Salvo, il sindaco: "Nel 2018 abbiamo salvato il Comune"

Tradizionale appuntamento di fine anno con i giornalisti a San Salvo. Il sindaco Tiziana Magnacca, ieri mattina, insieme alla giunta e alcuni consiglieri comunali, ha tracciato un bilancio dell'anno che si sta concludendo indicando quali saranno alcuni dei temi principali del 2019; presenti all'incontro anche il consigliere dell'Ordine dei giornalisti Luigi Spadaccini e Nicola D'Adamo dell'Assostampa.

Innanzitutto, il primo cittadino ha evidenziato la fine della vicenda Icea: "Il 2018 ci ha dato l'opportunità di salvare il Comune di San Salvo con la conclusione della vicenda Icea. Avendo trovato le coperture abbiamo chiuso la partita con 400mila euro rispetto ai 4.800.000 euro che saremmo stati costretti a pagare. Sarebbe sicuramente stata aperta la procedura di dissesto finanziario con il conseguente innalzamento delle tasse, il licenziamento dei dipendenti non stabilizzati, una catastrofe. Lo stesso discorso riguarda altri due contenziosi con il Comune di Cupello e con la Sasi. Averli risolti significa dare disponibilibità a chi viene dopo per programmare. Ora resta in piedi solo la vicenda con la Sabam riguardo uno dei terreni alla marina".

Il 2019 sarà l'anno in cui inizierà a prendere forma la riorganizzazione delle strutture scolastiche locali. Innanzitutto, la realizzazione del nuovo polo scolastico per il quale in occasione della posa della prima pietra Tiziana Magnacca spera nella presenza del ministro all'Istruzione Bussetti. Qui saranno accorpate le classi dei plessi di via Firenze e via De Vito. Quest'ultimo ospiterà gli alunni delle altre scuole oggetti di riqualificazione e interventi, poi, come da programma, sarà abbattuto per far posto ai parcheggi a servizio del centro storico. Resta da risolvere l'assenza della palestra del plesso di via S. Antonio.

L'anno che verrà dovrebbe portare anche un piano asfalti, "Le nostre strade hanno risentito della neve, è innegabile, per questo sono necessari interventi a partire dalle arterie più percorse".

Per quanto riguarda le strade, un accenno è andato alla recente notizia del cambio di programma nell'eterna vicenda della variante alla Statale 16 che prevede la riesumazione di un vecchio tracciato stilato dalla Provincia [LEGGI]: "Dispiace per l'occasione persa sulla SS 16, con l'altro progetto, più vicino alla costa, avremmo consentito a San Salvo e Vasto Marina di avere strade per la mobilità lenta. Quello individuato ora è un tracciato difficilmente realizzabile. Sulla questione della SS 16 se c'è stato qualche passo in avanti, bisogna riconoscerlo, è stato merito di Luciano Lapenna e Luciano D'Alfonso".