Tamponamento tra 4 auto a San Salvo, vigili urbani al lavoro per ricostruire la dinamica

È ancora in corso d'accertameno da parte delle forze dell'ordine la dinamica del maxi tamponamento avvenuto ieri mattina in via Duca degli Abruzzi a San Salvo.

Il tamponamento ha coinvolto quattro auto, il brusco movimento ha causato il ferimento di un pedone che in quel momento stava attraversando sulle strisce pedonali e che è stato colpito da uno dei veicoli (non dalla Ford Kuga come erroneamente riportato in precedenza).

I vigili urbani di San Salvo dopo aver raccolto le testimonianze dei coinvolti, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica.