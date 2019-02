Operazione Evelin, trentacinquenne torna in libertà: Riesame annulla l’ordinanza

Torna in libertà uno degli indagati dell'operazione Evelin. "E' stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Bruno Aliu" spiega l'avvocato Antonino Cerella che, insieme al suo collega Fiorenzo Cieri, difende l'indagato.

L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, è sfociata nel blitz che carabinieri e finanzieri hanno fatto scattare arresti e perquisizioni nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia. Sono 57, in totale, gli indagati.

"Il trentacinquenne - spiega Cerella - era detenuto nel carcere di Lanciano. Abbiamo contestato il provvedimento restrittivo, dimostrando che al nostro assistito vengono contestati fatti riferiti al periodo in cui era già ristretto in custodia cautelare, quindi non avrebbe potuto materialmente compiere ciò che gli viene contestato. Il Tribunale del riesame dell'Aquila ha accolto la nostra richiesta, annullando l'ordinanza".