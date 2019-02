"Ridatemi la mia cagnetta, per me era come una figlia"

"Elisa, per me, era come una figlia". Janxing Wei, 26 anni, è uno studente cinese dell'Università di Perugia.

Insieme a un suo amico, arriva nella redazione di Zonalocale per raccontare la sua storia: "A marzo del 2017, ho comprato tramite un sito di e-commerce, una splendida cagnetta della razza Border Collie. Sono venuto a Vasto per acquistarla, pagandola 750 euro. L'ho chiamata Elisa. Io amo i cani.

Quando, nell'estate del 2018, sono tornato in Cina, ho lasciato Elisa a un mio amico, che a Perugia ha una casa col giardino. Mi sono assentato quattro mesi, ma portare con me Elisa era praticamente impossibile, per via delle leggi cinesi sul possesso dei cani. La cagnetta, però, è scappata. E' stata successivamente ritrovata dagli addetti del canile di Perugia e, siccome non era stato registrato sul microchip il passaggio di proprietà, è stata restituita al precedente proprietario. Quindi ho cercato di rintracciare la cagnetta, ma sono venuto a sapere che era stata affidata a un'altra persona. Ho pagato 750 euro e ora ho perso sia i soldi, sia la cagnetta. Ho contattato un avvocato per avviare un'azione legale. Elisa, per me, era come una figlia".