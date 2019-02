"Moby Dick" apre la stagione di prosa del Teatro Rossetti

Venerdì 21 dicembre alle ore 21:00 si inaugura la Stagione di prosa 2018/19 con Moby Dick–la bestia dentro. Stefano Sabelli nei panni di Achab e Giammarco Saurino in quelli di Ismaele faranno rivivere forti emozioni al pubblico del Rossetti accompagnati dal vivo da Giuseppe Spedino Moffa con musiche da lui composte.

Naviga nei mari dell’anima e dell’inconscio questa riscrittura dell’opera di Melville. Come pure, nei grandi monologhi di Shakespeare, di Moliere, nei saggi di Artaud ripercorsi da Achab, che ne compongono le onde. In un mare che si fa oceano, Achab si trasforma in tutti i protagonisti della storia della letteratura che hanno solcato i flutti della conoscenza, sfidando tutto e tutti per sete di sapere ed esperienza.

Figlio “naturale” della cultura occidentale, Achab, nella balena bianca, vede i limiti dell’uomo e si getta in un iperbolico inseguimento, con l’unica fiocina per lui possibile: la forza della ragione, del sapere, dell’Arte. Ad accompagnarlo, in questi mari, Ismaele, giovane, forte, bello, ancora inesperto forse ma non ingenuo e piuttosto, in tutto, simile ad Achab nella tenacia e nella sfrontatezza di sfidare Natura, Fato, Divino, grazie alla capacità di saper improvvisare, di star sempre sull’onda nel momento di maggior necessità! Così simili da essere, forse, padre e figlio… Oppure, forse, anche diversi ma uniti dalla forza di sfidare ognuno il proprio mostro… dentro il mare del Sé.

Testo e regia: Davide Sacco - Scene: Stefano Sabelli – Costumi: Martina Eschini – Disegno luci: Daniele Passeri – Audio: Giammaria Spina – Aiuto regia e produzione: Eva Sabelli

Ingresso posto unico € 15 (studenti € 10)

Info: 0873/566 140

www.teatrorossetti.it

www.diyticket.it