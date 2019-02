Teatroterapia, in scena gli ospiti della casa di riposo Sant’Onofrio

"Intrighi di corte Sant'Onofrio" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 22 dicembre alle 16 alla Casa di Riposo Sant'Onofrio. Saranno gli ospiti della struttura ad interpretare i protagonisti di questa rappresentazione teatrale che conclude il progetto di prevenzione dell'alzheimer promosso dall'associazione Un Buco nel tetto, che ha utilizzato i fondi raccolti grazie alla solidarietà e al 5 pe rmille, con l'associazione "Lucia Molino-Amici della casa di riposo Sant'Onofrio". Con gli ospiti hanno lavorato con passione e competnza la psicologa Mariella Barattucci e la counselor e arteterapisa Francesca Giangiacomo.

"È stato un progetto di teatroterapia e stimolazione cognitiva mettendo sempre la persona al centro, ognuno con la sua storia, le sue paure e le sue scelte, prestando particolare attenzione alle loro fragilità e facendo rivivere in loro emozioni legate a storie di vita, vissute e non. Ognuno di loro è prezioso. È importante stimolare i loro ricordi, la loro memoria, la loro attenzione, la socializzazione e la condivisione, il tutto in un contesto allegro e sereno.

Le abbiamo viste ansiose di sentirsi protagoniste, considerate e ascoltate. È difficile descrivere la gioia dei loro volti, chi verrà lo potrà vedere con i propri occhi".