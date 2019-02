San Salvo, tamponamento tra 4 auto e investimento di un pedone

Tamponamento tra 4 auto e pedone investito dalla prima. È successo in via Duca degli Abruzzi poco prima delle 10.30. Da una prima ricostruzione, tre auto erano ferme prima delle strisce pedonali, quando una quarta in arrivo avrebbe dato il via al tamponamento a catena che ha causato l'investimento.

Il pedone che stava attraversando con il proprio cane ha riportato ferite a una gamba ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Sul posto i vigili urbani che regolano il traffico.