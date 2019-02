Michele Suriani: "Sarò la vostra novità". E lancia la campagna elettorale con l’ex ministro Mauro

Il voto a febbraio, quando buona parte dell'Abruzzo rischia di ritrovarsi nel bel mezzo delle nevicate, "è una sfida che nasce malata". Mario Mauro, ex ministro della Difesa del Governo Letta ed ex parlamentare europeo, interviene a Vasto per lanciare la campagna elettorale di Michele Suriani, candidato vastese dei Popolari per l'Italia, il partito di cui è leader proprio l'ex membro del Consiglio dei ministri. Con lui arriva a Vasto anche l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Molise, Vincenzo Niro.

Nella sala convegni che si trova all'ultimo piano degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia, Mauro ricorda che "il senso della politica è esserci. E' abbracciare la condizione di difficoltà, di fragilità che ognuno di noi vive e farsene compagno fino a un destino buono. Per fare questo, ci vogliono persone vere, non ci vogliono persone straordinarie. Ci vogliono persone vere, cioè capaci di rimanere umane dentro le circostanze. L'Abruzzo va alle elezioni regionali. E' una sfida che nasce malata, vorrei dirlo con molta chiarezza, perché i partiti che hanno condiviso l'esperienza di potere e di governo in questi anni sanno di partire svantaggiati e, allora, hanno cercato, in modo occhiuto, di arrivare al voto in condizioni quasi di non contendibilità del potere. Si va al voto il 10 febbraio in una regione che ha gran parte di territorio ubicato in montagna. Si va al voto in una condizione in cui quasi non si parla di campagna elettorale, perché, se ci saranno pochi giorni di campagna elettorale, pochi giorni per organizzarsi, ovviamente chi ha già il potere avrà un maggiore vantaggio e si va al voto in una condizione paradossale, perché è immediatamente dopo le feste e, per tutto il tempo delle feste, grazie a Dio, la nostra mente e il nostro cuore saranno occupati da altro che non sia una competizione elettorale".

Suriani spazia su vari temi, tra cui il turismo: "La costa unita alla collina fino alla montagna. Il turista non deve dire: 'Sono stato al mare a Vasto'. Deve dire: 'Sono stato in Abruzzo'". Inizia presentando se stesso e la sua carriera professionale nell'Agenzia del demanio, prima a Roma, poi nelle Marche con un ruolo dirigenziale. "Sarò la vostra novità", dice, promettendo di voler cambiare "il rapporto tra il rappresentante politico e tutti" e di voler "parlare con voi, ascoltare tutti, dai sindaci, i rappresentanti del territorio, a tutti i portatori d'interesse, alle associazioni di categoria. Il rappresentante politico è qualcuno che è lì quantomeno per ascoltare". Propone "il bilancio dei servizi della Regione", che consenta ai cittadini di ottenere la necessaria trasparenza dei risultati delle politiche del futuro governo regionale. Ringrazia l'associazione civica Porta Nuova di Vasto, presente all'appuntamento attraverso il presidente, Michele Celenza.

Quindi il tema che ha monopolizzato il primo scorcio di campagna elettorale: la sanità. Secondo Suriani, non è utile che "l'ospedale debba essere ancora lì, in una zona così antropizzata", ma va "dislocato più verso San Salvo e il Molise, nell'ottica di identità ampia. Il project financing non è sbagliato, purché rispetti il codice degli appalti e si attui dialogando con imprese in grado e finanziariamente solide". Si può fare, dunque, ricorrendo a capitali privati, "ma non portandoci i centri commerciali". Sono necessari "reparti altamente specializzati, con medici competenti, che già mi stanno cercando. Alcuni di questi vengono da realtà esterne alla nostra regione". In questa legislatura, "l'ospedale è stato svuotato dei servizi essenziali". Riguardo alla sala emodinamica di cui si discute da anni, "quando si parla della vita delle persone, si possono anteporre i numeri? Si può dire: 'Questo non si fa, perché non ci sono i numeri'? Ma scherziamo? Sentiamo dire sempre: 'I fondi non ci sono'. Non è vero. I fondi ci sono. Ci sono in Italia, ci sono in Europa, ma bisogna essere credibili".