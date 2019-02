Dal museo di Capodimonte arriva a Vasto il quadro "Dopo il diluvio" di Palizzi

Arriverà a Vasto sabato 22 dicembre, alle 11, il quadro Dopo il diluvio, di Filippo Palizzi, che, in prestito dal Museo di Capodimonte, sarà a palazzo d'Avalos dove è allestita la mostra per il Bincentenario della nascita del pittore vastese.

"La mostra Dopo il diluvio, Filippo Palizzi, la Natura e le Arti proprio da quest’opera prende il titolo,al quale si è voluto attribuire un valore ben augurale per l’Abruzzo e la società tutta. Filippo Palizzi rappresenta infatti l’uscita dall’arca come il momento della rinascita dopo la catastrofe, con gli animali tutti proiettati verso l’amore. Circostanza che si arricchisce di ulteriore significato con l’arrivo dell’opera a Vasto proprio alla vigilia di Natale.

La genesi dell’opera è ricostruita attraverso i 15 bozzetti preparatori presenti in mostra, e narrata dalle parole dello stesso Filippo nella lettera ai fratelli nel suggestivo docufilm a corredo dell’esposizione. Grandi e bambini, inoltre, attraverso un touch screen potranno riconoscere gli oltre 60 animali presenti nel quadro."

La mostra realizzata dal Comune di Vasto, in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con la preziosa opera della curatrice Lucia Arbace, è stata prorogata fino al 20 gennaio 2019 con ampi orari di apertura per consentire a quanti più possibile di ammirare le oltre 150 opere in prestito da prestigiosi musei ed altre 50 provenienti dai Musei Civici di Palazzo d’Avalos, che, ponendo l’accento sulle fasi cruciali, restituiscono la personalità e la carriera artistica del grande artista vastese.

Orari di apertura per la durata della mostra:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.00, 17.00-19.00

sabato e domenica 10.00-13.00, 16.00-19.00

chiuso Natale e Capodanno