Consiglio unanime: sì all’assunzione di 6 vigili, priorità ai precari da almeno tre anni

I precari di lungo corso avranno la priorità. Lo stabilisce la delibera, approvata stamani all'unanimità dal Consiglio comunale, che stabilisce l'assunzione, tramite concorso, di 6 agenti municipali a tempo indeterminato.

Approvata all'unanimità (17 sì su 17 presenti) la delibera che prevede un concorso per l'assunzione di 6 agenti municipali, con una riserva del 40% per i precari da almeno tre anni e, per la restante parte, un incremento di punteggio per coloro che abbiano già prestato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Vasto.

Il DOCUMENTO - La delibera "impegna il sindaco e la Giunta ad adeguare il Piano triennale ed annuale del fabbisogno di personale" tramite "assunzione di almeno 6 unità" con il contratto relativo al "profilo professionale di istruttore di polizia municipale", attraverso due procedure: "Concorso pubblico con riserva dei posti nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinarto che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Vasto" e "concorso pubblico per titolo ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturatada coloro che, alla data di emenazione del bando, hanno mautrato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile alle dipendenze del Comune di Vasto".