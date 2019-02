Tanta gioia nella festa di Natale del Lions Club Vasto New Century

Lo scorso 16 dicembre il Lions Club Vasto New Century, in compagnia dei soci del Club satellite di Casalbordino, ha trascorso una felice giornata con i giovani ospiti della casa famiglia Genova-Rulli. "In un’associazione nata per servire gli altri e, grazie agli altri, migliorare se stessi e il mondo, non è retorico affermare che il Natale è il periodo più adatto per realizzare un incontro gradito e forse il più atteso dell’anno: la Festa degli Auguri", spiegano i responsabili del Lions Club.

"La festa, già allietata dalla sola presenza dei numerosi bambini, è stata movimentata da Babbo Natale dispensatore indiscusso di allegria e di doni gentilmente messi a disposizione da Antonio e lo staff di Acqua e Sapone, Cantina Jasci&Marchesani, Elite bomboniere e Gioielleria Campione. Quest’anno, per la prima volta, la Festa degli Auguri si è svolta a Casalbordino presso l’Hotel Sporting poiché gli amici casalesi si sono costituiti come Club satellite del Club vastese solo da pochi mesi".

"Quando si vuol bene a qualcuno - commenta la presidente Annalisa Bolognese - , viene spontaneo fargli visita, senza aspettare che sia lui a farlo".