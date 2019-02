Passione per il calcio e amicizia: appuntamento natalizio per il gruppo di amatori KMZero

Quando c'è l'amicizia, si vince sempre, anche quando il risultato del campo è avverso e verrebbe da arrabbiarsi. È la passione che crea il forte legame a questo sport, il calcio, una passione che comincia da bambini e dura fino a quando Dio vuole, perchè le emozioni che puoi vivere su un campo di calcio le ricordi per sempre.

Anche quest'anno per le festività natalizie il gruppo di amatori KMZero, coordinato da Sergio Ronzitti, si è incontrato sul campo per una partita e poi per l'immancabile terzo tempo in cui a rimanere protagonista è proprio l'amicizia.

I partecipanti di quest'anno e i membri del gruppo: Mimmo Zucaro, Michelangelo Stampone, Giuseppe Martelli, Luigi Galante, Lucio Salvatore, Amerigo Lanza, Antonio Di Marino, Lino Salvatorelli, Renato De Ficis, Giovanni Peluzzo, Darek, Michele Iammarino, Nicola Celenza, Giancarlo Chiavaro, Maurizio Carlucci, Pasquale Picciano, Giulio Di Francesco, Lodovico D'Ercole, Fabrizio Ranalli, Maurizio Di Tullio, Franco Basilico, Luigi Nardella, Franco Maccione, Sergio Ronzitti, Emilio Meo, Piero Somma, Antonio Della Penna, Riccardo Di Tanna, Luigi Angiolillo, Italo Radoccia, Oreste Fabbri, Roberto Russo, Nicolò Vino, Raffaele Serafini, Giuseppe Fiore, Massimo Cionci, Giovanni Felice, Gianmarco Acquarola, Enzo Ronzitti (Cavaliere), Luigi Farina, Marco Franchella, Nicola Malatesta, Pino Finamore, Antonio Sciorilli, Cecco Orticelli, Enzino De Felice, Lucio Sabatini e Giuseppe Ronzitti (Cavaliere).

L'appuntamento, come sempre, è alle prossime sfide sul rettangolo verde nel segno di passione e amicizia.