Lentella, il 21 dicembre l’ultimo saluto ad Adelmo Battista

Si terranno venerdì 21 dicembre alle ore 10.30 i funerali di Adelmo Battista, il 71enne morto nell'incendio sviluppatosi nella propria abitazione nella serata di lunedì scorso. L'ultimo saluto a Battista ci sarà nella chiesa di S. Maria Assunta; la salma farà rientro in paese da Chieti per la veglia funebre domani in tarda serata.

Questa mattina è stato conferito il mandato per l'autopsia al medico legale della Asl, Pietro Falco.

L'uomo viveva solo. Alcuni passanti e il figlio hanno lanciato l'allarme provando a salvarlo, ma le fiamme già alte hanno impedito di avvicinarsi alla cucina. La scomparsa di Battista, conosciuto da tutti, è un dolore per tutta la comunità del piccolo paese dell'entroterra vastese.