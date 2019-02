In coma il 62enne ferito nel pestaggio a San Salvo. Solidarietà dal mondo politico

È ancora ricoverato nell'ospedale di Pescara, Rocco De Nicolis, il 62enne ferito gravemente a pugni e colpi di bastone nella notte tra lunedì e martedì a San Salvo. Ad aver agito pare essere un residente del posto di origine romena; ignoti i motivi che hanno portato al fatto di sangue.

In attesa degli sviluppi delle indagini dei carabinieri, i partiti della città esprimono la propria solidarietà nei confronti del ferito e della figlia Emanuela, consigliera comunale di maggioranza.

"Ci auguriamo che episodi del genere – scrivono le liste di centrodestra – non abbiano a ripetersi nei confronti di chicchessia, certi come siamo, che il tessuto sociale rifugga da ogni provocazione tesa a minare il concetto di solidarietà e civile convivenza, e certi altresì che le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio, unite alle azioni delle altre istituzioni, con l’amministrazione comunale in testa, siano attivamente e continuamente impegnate per la sicurezza della nostra città".

Il Partito Democratico in mattinata è intervenuto sull'episodio: "Esprimiamo la nostra piena e totale solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale, l’avvocato Emanuela De Nicolis per la brutale aggressione al padre Rocco avvenuta la sera di lunedì. Una violenza inaudita e selvaggia che ci lascia attoniti e senza parole. Auspichiamo l’imminente ripresa del signor De Nicolis le cui condizioni, da come apprendiamo dalla stampa, sono gravi. Confidiamo nel buon lavoro delle forze dell’ordine affinchè l’aggressore venga identificato e punito per l’efferato gesto compiuto. Rinnoviamo infine l’appello e l’invito all’amministrazione comunale di agire quanto prima sul tema della sicurezza. Troppi episodi malavitosi, delinquenziali stanno accadendo nella nostra città. Quanto avvenuto lunedì sera è grave. Occorre ridare potere e forza al corpo di polizia municipale".

Parole di solidarietà sono espresse anche da Marika Bolognese (San Salvo Democratica): "Esprimo la mia vicinanza alla collega e consigliera comunale Emanuela De Nicolis per quanto accaduto. Sono fiduciosa nell'operato delle forze dell'ordine e delle autorità competenti affinché tutti insieme come comunità possiamo vigilare e far sì che tali episodi di violenza non abbiano più a verificarsi".