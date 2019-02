Musica ed emozioni nel concerto di Natale degli Angel’s Eyes

Undicesima edizione del concerto di Natale targato Angel's Eyes che, nell'appuntamento di domenica sera all'auditorium di San Paolo Aposto, ha presentato la formazione rinnovata e oggi composta da Danilo Laccetti, Paola Ceroli, Giuseppe Mascitelli, Laura Laccetti, Angelo Scogno e Blerina Shera, affiancata da un trio di musicisti del calibro di Nicola Di Camillo (basso), Angelo Trabucco (tastiere) e Bruno Marcozzi (batteria).

Ad aprire la serata le parole del parrocco Don Gianni Sciorra: "La comunità di San Paolo undici anni fa ha accolto a braccia aperte quest’iniziativa per la profondità delle motivazioni che vi erano dietro e che ancora oggi spingono questo coro ad andare avanti e a crescere. Questa - ha sottolineato il parroco- è e resterà la casa degli Angel’s Eyes perché la nostra è una famiglia che accoglie e per questo coro, da undici anni a questa parte, ci siamo stati e ci saremo sempre essendo questa, come potete leggere nello slogan del coro stesso, una musica che cura l’anima".

Tanta emozione poi nelle parole di Danilo Laccetti, fondatore di questa realtà, nel ritornare a cantare davanti al caloroso pubblico di Vasto che ha ribadito e confermato il proprio affetto nei confronti di un coro capace di emozionare e far vivere sensazioni uniche. Presentando uno ad uno i coristi e i musicisti, invitandoli sul palco, Danilo Laccetti ha voluto sottolineare la gratitudine verso ognuno di questi artisti, con un messaggio particolare rivolto a Paola Ceroli e suo marito Nicola Di Camillo: "Senza queste due bellissime anime questo progetto non sarebbe potuto andare avanti. Loro hanno nuovamente accettato questa sfida tramutandola in realtà e permettendo a questo coro di acquisire una veste completamente nuova".

Dalle parole si è poi passati alla musica a partire dall’emozionante Halleluja di Leonard Cohen intonata insieme ai tanti presenti che hanno alzato le mani al cielo e seguito tutte le emozioni del momento, proseguendo con il nuovissimo arrangiamento del classico Wade in the water, passando poi al brano inedito gospel I love you Lord today, ai brani Ride on King Jesus, Total Praise, Amazing Grace, He that bealiveth, White Christams, His eyes is on the sparrow e Amen. Spazio anche per One Love di Bob Marley e, a chiudere, l’amatissimo Oh Happy Day durante il quale il pubblico ha partecipato con energia ed entusiasmo. Prossimo appuntamento con gli Angel’s Eyes fissato al 23 dicembre per il concerto di Natale nel suggestivo Santuario Madonna Grande di Campomarino (CB) mentre il 26 dicembre il coro vastese si esibirà a Martinsicuro .