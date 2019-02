La magia de "Il Piccolo Principe" in corso Italia con "Giochiamo a fare teatro...?!"

Domenica mattina la magia de Il Piccolo Principe, il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, è arrivata in corso Italia dove i commercianti hanno organizzato una serie di appuntamenti per rallegrare il periodo natalizio. In una sorta di spettacolo itinerante i protagonisti sono stati gli allievi di "Giochiamo a fare teatro...?!", laboratorio teatrale per bambini e ragazzi dell'attrice vastese Maria Chiara Centorami con la collaborazione di Serena Cirone.

Davanti a un numeroso e curioso pubblico, gli attori in erba hanno dato vita ai personaggi de Il Piccolo Principe, raccontandone la storia che affascina sempre grandi e piccoli. Per nulla emozionati nella loro prima "uscita pubblica" dopo qualche mese di laboratorio, sono riusciti a trasmettere le emozioni e il messaggio raccontanto nelle pagine Antoine de Saint-Exupéry.

Si replica sabato 22 dicembre, alle 17.30, in corso Italia. Sarà la giusta occasione per vivere la storia del Piccolo Principe interpretata dai giovanissimi aspiranti attori.