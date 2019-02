L’ex ministro Mauro lancia la campagna elettorale di Michele Suriani

"Prosegue il viaggio di ascolto e proposta nei territori da parte di Michele Suriani, primo candidato ad essere sceso in campo per le elezioni regionali d'Abruzzo del 10 febbraio prossimo, con Popolari per l'Italia, forza moderata, liberal democratica ed europeista, che farà parte della coalizione del centrodestra. L'appuntamento è questa volta a Vasto, giovedì 20 dicembre, nella sala convegni Aldo Moro in corso Italia, a partire dalle ore 18". Lo annuncia una note dall'ufficio stampa del candidato.



"Parteciperanno all'incontro con la cittadinanza l'ex ministro della Difesa Mario Mauro, fondatore e leader nazionale di Popolari per l'Italia, l'assessore regionale ai Lavori pubblici della Regione Molise Vincenzo Niro, eletto con la lista di Popolari dell'Italia, i coordinatori territoriali abruzzesi del partito.

Suriani, 38 enne ingegnere di Vasto, impegnato nel sociale, già vice-direttore regionale dell’Agenzia del Demanio delle Marche, è attualmente nella Direzione generale di Roma".



"In un'ottica di rilancio politico e socio economico della Regione Abruzzo su scala nazionale e internazionale - spiega Michele Suriani - il territorio del vastese ha tutte le caratteristiche per rivestire senza dubbio un ruolo da protagonista, potendo contare sul turismo di eccellenza, sulla presenza dei nuclei industriali di zona, sull'agricoltura e sulla possibilità di offrire servizi ai cittadini in un'interlocuzione costante e sinergica con le aree a Nord, le altre province abruzzesi il Molise. Questi temi, insieme alla sanità e alla gestione e sviluppo del porto, devono essere affrontati nell'intento di gestire al meglio le criticità ma al tempo stesso puntando sul potenziale che essi rappresentano e che finora non è stato mai opportunamente sviluppato in chiave contemporanea e progressista".