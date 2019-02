Abruzzo Basketball 2018, tre premi per la Vasto Basket

Tre premi per la Vasto Basket alla cerimonia di Abruzzo Basketball 2018, festa della palla a spicchi abruzzese in cui sono stati assegnati riconoscimenti ad atleti, dirigenti, tecnici e società che si sono particolamente distinti. Nella sala consiliare del Comune di Pescara c'erano il presidente Fip, Giovanni Petrucci, il dirigente federale Gaetano Laguardia, il presidente Fip Abruzzo, Francesco Di Girolamo e il presidente Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro.

La società biancorossa è stata premiata per i 45 anni di affiliazione alla Fip con la targa ritirata dal presidente onorario Remo Salvatorelli assieme al presidente Giancarlo Spadaccini. Importante riconoscimento anche per Francesco Tomassoni, da una vita insostituibile dirigente della sociuetà biancorossa. "Con questa iniziativa la FIP regionale, oltre che attestare le sue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, ha espresso profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati al nostro sport in tanti anni di servizio".

Riconoscimenti anche per gli atleti, erano quattro i vastesi, due ragazzi e due ragazze, che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni. E poi il premio per la squadra under 16 che, nella passata stagione agonistica, ha conquistato il titolo regionale.

"Il consiglio direttivo - commenta il presidente Spadaccini - si unisce alla Fip e si complimenta con i propri tesserati. Grazie!".