Lentella, grave incendio in una casa: 71enne muore nel giorno del compleanno

Tragico incendio a Lentella. Un uomo di 71 anni, Adelmo Battista, è morto nel rogo scoppiato all'interno della casa in cui risiedeva, in via Pianezza. Oggi era il giorno del suo compleanno.

Tra le prime a lanciare l'allarme una donna di passaggio, poco prima delle 21, non appena ha visto fiamme e fumo levarsi dall'appartamento al piano terra. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco allertati dal figlio dell'uomo, alcuni abitanti hanno disperatamente provato a prestare aiuto al 71enne che viveva solo e che proprio oggi aveva compiuto gli anni: con un'ascia hanno sfondato la porta ma avvicinarsi alla cucina è stato impossibile a causa di fuoco e fiamme.

Il rogo è stato innescato probabilmente da una stufa. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, un'ambulanza del 118 e una pattuglia di carabinieri della stazione di Fresagrandinaria.

I pompieri hanno spento il rogo, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è arrivato anche il sindaco, Carlo Moro, è toccato a lui il riconoscimento del corpo.

Il corpo senza vita di Battista verrà trasferito a Chieti in attesa della decisione del magistrato riguardo all'eventuale autopsia.